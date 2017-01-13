Пользователи соцсетей «умерли» ради нового флешмоба

В соцсетях набирает популярность новый флешмоб DeadPose: люди фотографируют себя «умершими» в забавных позах. Как сообщает Daily Mail, его запустил 19-летний Карабо Мниси (Karabo Mnisi) из ЮАР.

Автор флешмоба отмечает, что многие, в том числе его родители, недовольны акцией. Однако молодой человек не собирается останавливать кого-либо: он хочет стать Facebook-знаменитостью.

По словам Мниси, его вдохновил всемирно известный снимок эпохи апартеида, запечатлевший массовые протесты чернокожих учащихся в ЮАР. На фото, сделанном в 1976 году, изображен смертельно раненный полицейским 13-летний Гектор Петерсон.

Первые снимки под хэштегом #deadpose появились в сети 7 января. С тех пор к акции присоединились жители многих стран, а некоторые из фотографий стали пугать своей реалистичностью.

#deadpose Фото опубликовано @elisa_malebo

Пользователи соцсетей притворяются утонувшими, попавшими под машину или зарубленными.

#Deadpose... Фото опубликовано @mackson_kamogelo

А кто-то показал итоги разборок между влюбленными или столкновение с препятствием.

— H L O G I (@OfficialHlogi) 07 января 2017, 20:21

В конце 2016 года американцы запустили в сети флешмоб Mannequin Challenge. Люди неожиданно замирали, имитируя эффект застывшей реальности, в то время как их снимали со стороны. К акции присоединялись туристы по всему миру, пассажиры и работники метро, российские спортсмены, пожарные и губернаторы.