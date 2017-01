Пассажиры спустились в лондонское метро без штанов

В Лондоне сотни участников ежегодного флешмоба No Trousers On The Tube Day спустились в метро без штанов. Об этом пишет Daily Mail.

Британцы надели куртки, свитера, нижнее белье, носки и обувь. Отмечается, что участники флешмоба встретились на одной из станций в центре Лондона перед тем, как начать свой путь к другим остановкам. По словам одного из активистов, прохожие с юмором относятся к акции.

Впервые данный флешмоб прошел в Нью-Йорке в 2002 году. С тех пор акция получила распространение и в других городах. Отмечается, что каждый год в No Trousers On The Tube Day принимают участие от девяти до десяти тысяч человек в разных странах.

