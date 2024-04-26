Известная ведущая пожаловалась на безденежье после отъезда из России

Телеведущая Лазарева заявила, что после отъезда из России у нее была депрессия

Известная российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась после отъезда из России. Подробности она раскрыла в разговоре с ведущим Антоном Привольновым, запись которого доступна на YouTube.

Лазарева заявила, что потеряла известность и востребованность после того, как покинула Россию. «Такая была серьезная депрессия, безусловно. Я бы не сказала, что я как-то начала обустраивать свою новую жизнь до сих пор, честно говоря», — призналась телеведущая.

Кроме того, она подчеркнула, что столкнулась с финансовыми сложностями после переезда. «Это были сложные какие-то времена, привыкание к безденежью», — пожаловалась Лазарева.

Ранее телеведущая оценила свои шансы вернуться в Россию. Лазарева заявила, что у нее нет поводов возвращаться в страну.

Лазарева уехала из России в марте 2022 года. В июле того же года Минюст внес телеведущую в реестр иностранных агентов.