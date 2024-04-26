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19:06, 26 апреля 2024Россия

МЧС рассказало о ситуации в затопленной Оренбургской области

МЧС России: в Оренбургской области остаются подтопленными почти 9 тысяч домов

Фото: Sergey Nikiforov / News.ru / Globallookpress.com

В Оренбургской области остаются подтопленными почти 9 тысяч жилых домов. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

«Оренбургская область: остаются подтопленными: 8865 жилых домов; 14545 приусадебных участков», — говорится в сообщении.

На данный момент эвакуированы 17800 человек и откачено больше 477000 кубометров воды, добавили в пресс-службе министерства.

По последним данным, весеннее половодье затронуло 39 российских регионов. Сложная ситуация наблюдается в Оренбургской области. По предварительной оценке, сумма ущерба от паводков в регионе превысила 40 миллиардов рублей.

В МЧС сообщили, что к столь сильному половодью в России привели природные факторы: переувлажнение почвы в осеннее время и ее последующее промерзание, а также большие объемы снега, резкое весеннее потепление и обильные осадки.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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