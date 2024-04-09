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19:55, 9 апреля 2024Россия

В МЧС назвали причины масштабного половодья в России

В МЧС заявили, что к масштабному половодью в России привели природные факторы

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

К масштабному половодью в России привели природные факторы. Основные причины паводка назвали в МЧС по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством главы ведомства Александра Куренкова, пишет ТАСС.

В ведомстве уточнили, что речь идет о переувлажнении почвы в осеннее время и ее последующем промерзании, а также о больших объемах снега, резком весеннем потеплении и обильных осадках. «Все это привело к тому, что на территории страны на сегодняшний день подтоплено более 10 тысяч жилых домов», — заявили в ведомстве.

В МЧС добавили, что Куренков поручил главам регионов, где есть опасность подтоплений, создать запасы продуктов воды и медикаментов, а также держать в готовности пункты временного размещения населения.

Ранее Куренков отметил положительную динамику ухода воды из подтопленных городов. Он обратил внимание, что в 31 населенном пункте Приволжского федерального округа за сутки от воды освободились 657 жилых домов и 7354 приусадебных участка.

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В начале апреля в 39 российских регионах началось весеннее половодье. Наиболее серьезные последствия зафиксировали в Оренбургской области. Там 5 апреля прорвало дамбу в Орске, что привело к затоплению тысяч домов и земельных участков. Режим ЧС также действует в Челябинской, Курганской и Тюменской областях.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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