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09:30, 6 апреля 2024Россия

В российском регионе ввели режим ЧС из-за подтоплений

В двух районах и одном округе Челябинской области ввели режим ЧС из-за паводка

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В части Челябинской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за паводков. Об этом сообщило Министерство общественной безопасности российского региона в Telegram-канале.

«Режим ЧС введен на территории Варнинского, Брединского, Кизильского, Нагайбакского, районов, Троицкого городского округа. Режим повышенной готовности действует в Коркинском, Чесменском, Карталинском, Троицком, Уйском районах, а также в Миасском городском округе», — сообщили там.

Власти также добавили, что на реке Кабанка минувшей ночью произошел размыв запруды по разведению рыбы близ села Верхняя Кабанка. Из-за этого подтопленными оказались 10 домов и 14 приусадебных участков. Никто не пострадал.

Ранее режим ЧС ввели в Оренбургской области из-за мощного паводка. Аналогичные меры приняли и в частично затопленном Алтайском крае.

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      Анастасия Шейкина
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