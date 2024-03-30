В российском регионе введен режим ЧС из-за паводков

Из-за паводков в Алтайском крае объявлен режим ЧС

В Алтайском крае введен режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением паводковой обстановки. Об этом губернатор Виктор Томенко сообщил в своем Telegram-канале.

Талыми водами, по подсчетам властей, затоплено свыше 600 приусадебных участков. Пострадало почти 90 домов в девяти населенных пунктов края. Из-за разлива рек пришлось перекрыть восемь участков дорог. Тяжелой обстановка остается в Шипуновском, Советском, Рубцовском и Михайловском районах, отмечает глава региона.

МЧС и другие службы быстрого реагирования, а также метеослужба и администрации муниципалитетов перешли на усиленный режим работы. Роспотребнадзор мониторит санитарно-эпидемиологическую обстановку. Организованы пункты временного размещения. На данный момент ими воспользовались уже 70 местных жителей. На реке Чарыш у села Тугозвоново для удаления затора планируются взрывные работы.

Как сообщалось ранее, хлынувшие потоки воды даже смыли в кювет рейсовый автобус с детьми. Пассажиров эвакуировали с помощью автокрана.

От весенних паводков страдают 18 российских регионов. В Саратовской области из берегов вышли сразу четыре реки. Поселки отрезаны от дорог, жителей отправляют в пункты временного размещения. В 23 районах Оренбургской области введен режим повышенной готовности.