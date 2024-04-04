Режим чрезвычайной ситуации ввели в российском регионе

Глава Оренбуржья Паслер: в регионе ввели режим ЧС из-за паводка

В Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за мощного паводка. Об этом в Telegram сообщил губернатор российского региона Денис Паслер.

По сообщению чиновника, режим ЧС позволит минимизировать ущерб и аккумулировать все ресурсы для борьбы с последствиями стихийного бедствия. «Нужно (...) превентивно провести эвакуацию жителей из опасных территорий, обеспечить запасы топлива, продуктов, предметов первой необходимости», — объявил Паслер.

Ранее режим ЧС также ввели в столице Карелии Петрозаводске, а также по всему Алтайскому краю.

Всего от весенних паводков страдают 18 российских регионов. В Саратовской области из берегов вышли сразу четыре реки. Поселки отрезаны от дорог, жителей отправляют в пункты временного размещения.