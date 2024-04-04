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10:23, 4 апреля 2024Россия

В российском городе ввели режим ЧС

В Петрозаводске ввели режим ЧС из-за сильной метели

Кадр: страница Инны Колыхматовой во «ВКонтакте»

В Петрозаводске ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за сильной метели, накрывшей город. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщила глава Петрозаводского городского округа Инна Колыхматова на своей странице во «ВКонтакте».

«За вечер среды в Петрозаводске выпало более 25 сантиметров снега. Это позволило комиссии объявить режим чрезвычайной ситуации. На улицы выведена вся возможная техника (...), но в сложившихся погодных условиях этого недостаточно», — написала она.

В первую очередь аварийные службы займутся расчисткой основных магистралей и их обработкой для проезда общественного транспорта. Власти призвали автомобилистов отказаться от поездок.

На время действия режима ЧС в городе детсады и школы будут работать в режиме свободного посещения, а все службы сферы ЖКХ переведут в усиленный режим, уточнила Колыхматова.

Ранее режим ЧС вводили в Амурской области из-за обвала на руднике. Там оказались заблокированы 13 горняков — операция по их спасению продолжалась две недели, после чего ее прекратили.

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      Анастасия Шейкина
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