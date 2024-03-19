В Амурской области введен региональный режим ЧС из-за обвала на руднике

В Амурской области ввели региональный режим ЧС из-за обвала на руднике. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства в Telegram.

Отмечается, что решение было принято на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое провел губернатор Василий Орлов.

Ранее сообщалось, что 13 горняков оказались под завалами после обрушения шахты в Зейском районе Амурской области. Обвал породы произошел в треке металлургического комбината «Пионер». Позже в региональной прокуратуре заявили, что под завалами шахты могут находиться 15 человек.