Число находящихся под завалами горняков в Амурской области выросло

Прокуратура Амурской области: под завалами шахты могут находиться 15 горняков

Под завалами шахты в Зейском муниципальном округе Амурской области могут находиться 15 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

«18 марта 2024 года на территории золотодобывающего прииска в Зейском муниципальном округе рухнула горная порода. По предварительной информации, под завалом находится 15 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место ЧП выехал прокурор Зейского района Магомед Алиев. Помимо того, ведомство организовало проверку исполнения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

18 марта стало известно, что под завалами шахты в Амурской области находятся не менее 13 горняков. По предварительным данным, оставшиеся под завалами люди живы, однако связи с ними на данный момент нет.

К ним на помощь отправили взвод горноспасателей из Нерюнгри, которые прибудут на место через несколько часов.