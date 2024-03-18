Больше десятка горняков оказались под завалами после обрушения российской шахты

13 горняков оказались под завалами после обрушения шахты в Амурской области

13 горняков оказались под завалами после обрушения шахты в Зейском районе Амурской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что обвал породы произошел в треке металлургического комбината «Пионер». По предварительным данным, оставшиеся под завалами люди живы, однако связи с ними на данный момент нет.

К ним на помощь отправили взвод горноспасателей из Нерюнгри, которые прибудут на место через несколько часов. Также еще один отряд вылетел из Хабаровска на вертолете.

Ранее, в октябре 2023 года, в Пермском крае обрушилась кровля в шахте на Усть-Яйвинском руднике. Несовместимые с жизнью травмы получил один человек.

До этого на шахте Яковлевского горно-обогатительного комбината в Белгородской области произошло обрушение бетонной крепи с борта горной выработки. Никто из сотрудников не пострадал, предприятие впоследствии заработало в штатном режиме.