Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:05, 15 сентября 2023Россия

Появились подробности аварии на российской шахте

На шахте в Белгородской области произошло обрушение бетона, никто не пострадал
СюжетАварии на шахтах:

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

На шахте Яковлевского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Белгородской области произошло обрушение бетонной крепи с борта горной выработки. Подробности случившегося рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе компании.

Инцидент произошел 15 сентября в 11:10 на подземном руднике. Никто из сотрудников не пострадал, предприятие работает в штатном режиме.

Ущерб незначительный, для контроля ситуации на место направлен отряд военизированной горно-спасательной части, уточнили в российском ГОКе.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что после аварии ведутся поиски четырех рабочих. Данных о том, сколько всего человек находилось в шахте на момент обрушения, нет.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости

    Центробанк повысил ключевую ставку

    Финляндия разъяснила правила насчет уже ввезенных в страну российских авто

    В Подмосковье сняли на видео огромную лужу липкой жидкости в лесу

    Дочь Михаила Ульянова обнаружили мертвой в Москве

    Винодел захлебнулся в вине

    Российские силовики задержали педофила благодаря фото из базы Интерпола

    Назван простой способ избавиться от плодовых мушек в квартире

    Пьяный россиянин в военной форме взорвал гранату во дворе с детьми

    Раскрыты подробности о личности супруги актера Петрова

    Россияне массово отравились в кафе с суши и пиццей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости