Появились подробности аварии на российской шахте

На шахте в Белгородской области произошло обрушение бетона, никто не пострадал

На шахте Яковлевского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Белгородской области произошло обрушение бетонной крепи с борта горной выработки. Подробности случившегося рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе компании.

Инцидент произошел 15 сентября в 11:10 на подземном руднике. Никто из сотрудников не пострадал, предприятие работает в штатном режиме.

Ущерб незначительный, для контроля ситуации на место направлен отряд военизированной горно-спасательной части, уточнили в российском ГОКе.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что после аварии ведутся поиски четырех рабочих. Данных о том, сколько всего человек находилось в шахте на момент обрушения, нет.