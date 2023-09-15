Стало известно об аварии на российской шахте

«112»: обрушение произошло на шахте комбината в Белгородской области

Обрушение породы произошло на шахте Яковлевского горно-обогатительного комбината в Белгородской области. Об аварии на российской шахте стало известно из публикации Telegram-канала «112».

Как сообщает издание, после аварии ведутся поиски четырех рабочих. Сколько всего человек находилось в шахте на момент обрушения, не уточняется.

Власти региона не комментировали и не подтверждали факта аварии.

В апреле 2023 года сообщалось, что в Челябинской области на руднике «Узельгинский» — произошел пожар.