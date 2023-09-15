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12:12, 15 сентября 2023Россия

Стало известно об аварии на российской шахте

«112»: обрушение произошло на шахте комбината в Белгородской области

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Обрушение породы произошло на шахте Яковлевского горно-обогатительного комбината в Белгородской области. Об аварии на российской шахте стало известно из публикации Telegram-канала «112».

Как сообщает издание, после аварии ведутся поиски четырех рабочих. Сколько всего человек находилось в шахте на момент обрушения, не уточняется.

Власти региона не комментировали и не подтверждали факта аварии.

В апреле 2023 года сообщалось, что в Челябинской области на руднике «Узельгинский» — произошел пожар.

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    Марк Леонов
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