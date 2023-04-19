Пожар произошел на руднике в российском регионе

ТАСС: в Челябинской области на руднике «Узельгинский» произошел пожар

В Челябинской области на руднике «Узельгинский» произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что на глубине 520 метров загорелся погрузчик Узельгинского рудника, расположенного в пяти километрах от рабочего поселка Межозерный Верхнеуральского района Челябинской области. Уточняется, что в момент возникновения чрезвычайной ситуации на руднике трудилась смена горнорабочих в составе 94 человек. Все работники были эвакуированы, информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области в шахте «Распадская» произошел пожар. Эпицентр пожара, предположительно, располагался на глубине 550 метров. Из шахты эвакуировали 183 работника.

В 2022 году в Кемеровской области два человека, один из которых был спасателем, погибли в результате аварии на шахте «Распадская-Коксовая». Еще двое горняков пострадали. В момент обрушения под землей находились 190 человек, 188 их них сразу вывели на поверхность.