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13:57, 19 апреля 2023Россия

В российской шахте произошел пожар

Mash: в кузбасской шахте «Распадская» произошел пожар
СюжетАварии на шахтах:

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Кемеровской области в шахте «Распадская» произошел пожар. Об этом в среду, 19 апреля, сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По их данным, эпицентр пожара располагается на глубине 550 метров. Источник возгорания и причины на данный момент неизвестны. Из шахты эвакуируют 183 работника, информации о пострадавших нет.

Ранее в Кемеровской области два человека, один из которых был спасателем, погибли в результате аварии на шахте «Распадская-Коксовая». Еще двое горняков пострадали. В момент обрушения под землей находились 190 человек, 188 их них сразу вывели на поверхность.

До этого на шахте «Таштагольская» в Кемеровской области произошло аналогичное ЧП. В момент обрушения в шахте находилось 252 горняка, всех их вывели на поверхность.

В 2010 году на шахте Распадская произошли два взрыва. В результате происшествия погиб 91 человек. В Ростехнадзоре после проведения расследования сообщили, что причинами аварии стали неустойчивость электроснабжения, нарушение пылевого режима шахты и неисполнение мероприятий по предотвращению нагревания угля.

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Никита Абрамов
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