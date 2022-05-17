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На российской шахте произошло обрушение горной породы

На шахте «Таштагольская» в Кузбассе произошло обрушение горной породы

Фото: Станислав Залесов / Коммерсантъ

На шахте «Таштагольская» в Кузбассе на одной из выработок обрушилась горная порода, в этот момент в шахте находилось 252 горняка, всех их вывели на поверхность. Об этом во вторник, 17 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию шахты.

По сведения агентства, в результате горного удара никто из работников кузбасской шахты не пострадал. Специалисты уже начали устанавливать причины случившегося.

Горным ударом называют внезапное быстропротекающее разрушение предельно напряженной части пласта породы, прилегающего к подземной горной выработки.

Шахта «Таштагольская» располагается в Таштагольском районе Кемеровской области. Ее запасы составляют около 54 миллионов тонн руды.

В апреле сообщалось об обрушении породы в шахте «Талдинская-западная-1» в Кузбассе. Тогда из шахты вывели 190 горняков.

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Анна Щербакова
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