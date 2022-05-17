На российской шахте произошло обрушение горной породы
На шахте «Таштагольская» в Кузбассе на одной из выработок обрушилась горная порода, в этот момент в шахте находилось 252 горняка, всех их вывели на поверхность. Об этом во вторник, 17 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию шахты.
По сведения агентства, в результате горного удара никто из работников кузбасской шахты не пострадал. Специалисты уже начали устанавливать причины случившегося.
Горным ударом называют внезапное быстропротекающее разрушение предельно напряженной части пласта породы, прилегающего к подземной горной выработки.
Шахта «Таштагольская» располагается в Таштагольском районе Кемеровской области. Ее запасы составляют около 54 миллионов тонн руды.
В апреле сообщалось об обрушении породы в шахте «Талдинская-западная-1» в Кузбассе. Тогда из шахты вывели 190 горняков.