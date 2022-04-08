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В российской шахте произошло обрушение породы

Из-за обрушения в шахте «Талдинская-западная-1» в Кузбассе за завалом остались два горняка

Фото: пресс-служба АО «СУЭК»

В Кемеровской области в шахте «Талдинская-западная-1» произошло обрушение породы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе правительства российского региона со ссылкой на АО «СУЭК-Кузбасс».

Там добавили, что из-за ЧП выйти на поверхность не могут двое работников.

«С ними имеется связь, подача воздуха осуществляется в необходимом объеме. Выполняются работы по восстановлению доступа», — уточнили в пресс-службе.

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19 марта

Два отделения горноспасателей занимаются эвакуацией заблокированных в аварийной выработке шахтеров. Угрозы для жизни горняков нет, сообщили власти.

Источник РИА Новости в экстренных службах утверждает, что свыше 190 горняков находятся на шахте, где произошло обрушение породы.

Ранее на шахте «Осинниковская» в Кузбассе произошел выброс угля. Из шахты эвакуировали 118 горняков, еще один шахтер не смог подняться на поверхность, его местоположение было известно.

25 ноября прошлого года на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, еще 106 россиян пострадали. К аварии на шахте могли привести отключение автоматической газовой защиты и фальсификация работы системы газового контроля. Кроме того, на шахте грубо нарушались правила безопасности, пояснили в Ростехнадзоре.

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Анастасия Шейкина
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