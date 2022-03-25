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Погибшего горняка извлекли из-под завалов в шахте «Осинниковская»

Министерство угольной промышленности Кузбасса: в шахте «Осинниковская» нашли тело горняка

Фото: Pixabay

Тело погибшего горняка извлекли из-под завалов в шахте «Осинниковская». Об этом сообщило министерство угольной промышленности Кузбасса, передает РИА Новости.

Местоположение шахтера было известно, его поисками занимались члены вспомогательной горноспасательной команды и военизированной части.

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Сотрудник «Осинниковской» был найден в ночь с 24 на 25 марта. Поисково-спасательная операция завершена, уточнили в министерстве угольной промышленности.

О происшествии на шахте в Кемеровской области стало известно утром 24 марта. В течение дня продолжалась эвакуация. Всего под землей находились 119 человек, одному из них не удалось выбраться из-под завалов.

Причиной обрушения был назван выброс угля и газа, который, в свою очередь, случился при выемке угля в монтажной камере. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.

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Марина Совина
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