Российский горняк не вышел из шахты из-за обрушения пород

На шахте «Осинниковская» произошло обрушение пород, один человек не вышел из забоя

В кузбасской шахте «Осинниковская» произошло обрушение горных пород, одному горняку не удалось выйти из забоя. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба правительства Кемеровской области.

Уточняется, что обрушение произошло из-за выброса угля и газа, который, в свою очередь, случился при выемке угля в монтажной камере.

«По уточненным данным, в шахте находилось 119 человек. Один работник проходческого участка №5 не вышел из забоя, остальные выведены на поверхность», — говорится в сообщении пресс-службы.

На данный момент в шахте ведется поисковая операция, задействованы 28 человек.

Утром 24 марта стало известно о происшествии на шахте «Осинниковская». В настоящее время проводится эвакуация. На поверхность уже вышли 73 человека, еще 315 поднимаются. По данному ЧП прокуратура начала проверку.