Российский горняк не вышел из шахты из-за обрушения пород
В кузбасской шахте «Осинниковская» произошло обрушение горных пород, одному горняку не удалось выйти из забоя. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба правительства Кемеровской области.
Уточняется, что обрушение произошло из-за выброса угля и газа, который, в свою очередь, случился при выемке угля в монтажной камере.
«По уточненным данным, в шахте находилось 119 человек. Один работник проходческого участка №5 не вышел из забоя, остальные выведены на поверхность», — говорится в сообщении пресс-службы.
На данный момент в шахте ведется поисковая операция, задействованы 28 человек.
Утром 24 марта стало известно о происшествии на шахте «Осинниковская». В настоящее время проводится эвакуация. На поверхность уже вышли 73 человека, еще 315 поднимаются. По данному ЧП прокуратура начала проверку.