Выброс угля и газа произошел на шахте «Осинниковская» в Кузбассе

Выброс угля и газа произошел на шахте «Осинниковская» в Кузбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах.

Отмечается, что вместе с выбросом угля и газа произошло обрушение породы. «Поступило сообщение о внезапном выбросе угля и газа на одном из участков шахты "Осинниковская", люди выводятся. На место выехали горноспасатели», — уточнили в ведомстве.

Проводится эвакуация. На поверхность уже вышли 73 человека, еще 315 поднимаются. По информации экстренных служб, под завалами находится один человек.

22 марта на другой кузбасской шахте «Листвяжная», которая находится в городе Белово, произошел небольшой простой в работе вентилятора. С его запуском по шахте начал распространяться скопившийся за это время газ. В шахте находились 134 человека, их вывели на поверхность. В результате пострадали 12 человек.Все они были госпитализированы.