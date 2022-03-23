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Медики рассказали о пострадавших в шахте «Листвяжная» из-за сбоя в вентиляции

Медики заявили, что выписаны 11 пострадавших из-за сбоя вентиляции на шахте «Листвяжная»

Фото: пресс-служба Администрации правительства Кузбасса / ТАСС

Одиннадцать сотрудников шахты «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области, которые пострадали в результате сбоя системы вентиляции, после комплексного медицинского обследования были выписаны из больницы. Об этом со ссылкой на Кузбасский центр медицины катастроф «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе администрации правительства региона.

Медики уточнили, что под наблюдением пока остается один пациент в состоянии легкой степени тяжести.

Ранее работник «Листвяжной» Иван Фролов рассказал, что при запуске вентилятора газ полетел по шахте.

22 марта из «Листвяжной» были эвакуированы свыше 100 человек. Кроме того, сообщалось о 12 пострадавших. Причиной ЧП был назвал сбой в работе системы вентиляции. По данным региональной администрации, пострадавших в состоянии легкой степени тяжести госпитализировали в Центр охраны здоровья шахтеров в городе Ленинск-Кузнецкий.

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Анна Щербакова
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