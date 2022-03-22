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Горняк рассказал подробности о новом ЧП на «Листвяжной»

Работник «Листвяжной» Фролов рассказал, что при запуске вентилятора газ полетел по шахте

Фото: Пресс-служба Администрации правительства Кузбасса / ТАСС

В кузбасской шахте «Листвяжная», которая находится в городе Белово, с запуском главного вентилятора по шахте начал распространяться газ. Такие подробности рассказал работник шахты Иван Фролов, его цитирует KP.RU.

По словам мужчины, в шахте произошел небольшой простой в работе вентилятора. Однако после того, как он запустился, скопившийся за это время газ начал распространяться по комплексу.

«В это время бригада спускалась по стволу с исходящей струей, чтобы не надышаться, они включились в самоспасатели и вернулись назад. Остальных решили сразу же эвакуировать, что было сделано очень вовремя», — рассказал горняк.

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Иван отметил, что подобная остановка главного вентилятора не является нормой, но периодически подобное случается. В таком случае рабочим поступает команда об эвакуации с выработок, так как без проветривания начинают скапливаться газы.

«А там уже результат может быть разный, все зависит от концентрации, наличия искры. Отсутствие воздуха, отравление, взрыв», — объяснил Фролов.

22 марта из «Листвяжной» были эвакуированы свыше 100 человек. Кроме того, сообщалось о 12 пострадавших. Причиной ЧП был назвал сбой в работе системы вентиляции. По данным региональной администрации, пострадавших в состоянии легкой степени тяжести госпитализировали в Центр охраны здоровья шахтеров в городе Ленинск-Кузнецкий.

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Никита Абрамов
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