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Названо число пострадавших в шахте «Листвяжная» из-за сбоя в вентиляции

12 человек пострадали в шахте «Листвяжная» из-за сбоя в работе системы вентиляции

Фото: Пресс-служба Администрации правительства Кузбасса / ТАСС

Из-за сбоя в работе системы вентиляции на шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области пострадали 12 человек. Об этом со ссылкой на Кузбасский центр медицины катастроф «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе администрации правительства региона.

Там уточнили, что пострадавших горняков в состоянии легкой степени тяжести госпитализировали в Центр охраны здоровья шахтеров в городе Ленинск-Кузнецкий.

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«Они [пострадавшие] проходят тщательное всестороннее обследование. По линии санавиации в Ленинск-Кузнецкий прибыли специалисты токсикологи», — сообщили в региональном центре медицины катастроф.

Об эвакуации горняков из «Листвяжной» стало известно во вторник утром, 22 марта, — в шахте находились 134 человека, их вывели на поверхность. По данным властей Кузбасса, в «Листвяжной» произошла задержка при переходе на резервный вентилятор главного проветривания. В свою очередь в прокуратуре заявили о превышении предельно допустимой концентрации углекислого газа в кемеровской шахте.

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Анастасия Шейкина
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