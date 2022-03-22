На «Листвяжной» объявили эвакуацию из-за превышения уровня газа

На шахте «Листвяжная» в Кузбассе объявили эвакуацию из-за появления газа на выработке

На шахте «Листвяжная» в Кузбассе объявили эвакуацию из-за появления газа на выработке, сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, рабочие спускались в шахту и заметили превышение уровня газа, предположительно метана. Часть людей успела надышаться газом, сейчас их обследуют. Кроме того, эвакуируются 134 человека. На месте работают два отряда горноспасателей, которые будут обследовать выработки.

25 ноября прошлого года на «Листвяжной» произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, еще 106 россиян пострадали. После ЧП следователи завели два дела и арестовали пять человек: директора шахты, его заместителя, начальника и двоих работников Ростехнадзора, которые до аварии проверяли предприятие.

К аварии на шахте могли привести отключение автоматической газовой защиты и фальсификация работы системы газового контроля. Кроме того, на шахте грубо нарушались правила безопасности, пояснили в Ростехнадзоре.