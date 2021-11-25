Более 100 человек остались в загоревшейся российской шахте

В загоревшейся шахте «Листвяжная» в Кемеровской области находятся более 100 человек

Более 100 человек находятся в загоревшейся шахте в Кемеровской области, передает РЕН ТВ. Работников предприятия пытаются эвакуировать.

В четверг, 25 ноября, загорелась шахта «Листвяжная». Пострадали десять россиян, все они отравились продуктами горения. На данный момент медики осматривают еще десять человек. О состоянии остальных горняков ничего неизвестно. Сотрудники МЧС пытаются вывести людей из забоя.

В феврале в шахте в Кузбассе обрушилась горная порода. Инцидент произошел на предприятии «Юбилейная» в Новокузнецком городском округе. В момент чрезвычайного происшествия под землей находились 98 человек.

22 января два горняка погибли при обрушении породы в шахте имени С. Д. Тихова в городе Ленинск-Кузнецк Кемеровской области.