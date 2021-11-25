Десятки людей пропали после пожара в шахте «Листвяжная» в Кузбассе

43 человека пострадали при пожаре в шахте «Листвяжная» в Кузбассе, десятки людей пропали

В шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел пожар. Как сообщил губернатор региона Сергей Цивилев, в результате ЧП погибли 6 человек, 43 пострадали.

Он уточнил, что четверо горняков находятся в тяжелом состоянии, остальные пострадали в легкой и средней степени. В момент задымления в шахте находились 285 человек, 237 уже эвакуированы.

6 человек погибли при пожаре в шахте «Листвяжная»

По данным Telegram-канала Ura.ru, жертвами пожара стали 11 человек.

На месте ЧП работают 11 отделений военизированной горноспасательной части, еще 7 направляются к шахте. На место происшествия вылетел вертолет санитарной авиации с бригадой врачей Центра медицины катастроф.

Десятки горняков числятся пропавшими

По данным Telegram-канала «112», спасателям удалось установить местонахождение 49 горняков, которые не выходили на связь. Попасть к ним мешает сильное задымление на участке.

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о нарушении промышленной безопасности, сообщается на сайте ведомства. На месте происшествия работает следственная группа, в том числе следователи-криминалисты.

49 шахтеров остаются под землей

Причиной пожара назвали возгорание угольной пыли

Источник ТАСС сообщил, что причиной пожара в «Листвяжной» стало возгорание угольной пыли, взрыва не было. Пожар начался в вентиляционной шахте глубиной 250 метров, после чего дым по вентиляции распространился по всей шахте.

О происшествии стало известно утром в четверг, 25 ноября. На предприятии в этот момент находилось около 285 человек, более 40 пострадали — отравились продуктами горения. На данный момент 43 человека находятся в больнице, по официальным данным, один рабочий погиб.

Шахта «Листвяжная» — угледобывающее предприятие, которое было образовано в 2003 году на базе шахты «Инская» в Беловском районе Кемеровской области.