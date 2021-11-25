Десятки людей пропали после пожара в шахте «Листвяжная» в Кузбассе

В шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел пожар. Как сообщил губернатор региона Сергей Цивилев, в результате ЧП погибли 6 человек, 43 пострадали.
Он уточнил, что четверо горняков находятся в тяжелом состоянии, остальные пострадали в легкой и средней степени. В момент задымления в шахте находились 285 человек, 237 уже эвакуированы.
По данным Telegram-канала Ura.ru, жертвами пожара стали 11 человек.
На месте ЧП работают 11 отделений военизированной горноспасательной части, еще 7 направляются к шахте. На место происшествия вылетел вертолет санитарной авиации с бригадой врачей Центра медицины катастроф.
Десятки горняков числятся пропавшими
По данным Telegram-канала «112», спасателям удалось установить местонахождение 49 горняков, которые не выходили на связь. Попасть к ним мешает сильное задымление на участке.
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о нарушении промышленной безопасности, сообщается на сайте ведомства. На месте происшествия работает следственная группа, в том числе следователи-криминалисты.
Причиной пожара назвали возгорание угольной пыли
Источник ТАСС сообщил, что причиной пожара в «Листвяжной» стало возгорание угольной пыли, взрыва не было. Пожар начался в вентиляционной шахте глубиной 250 метров, после чего дым по вентиляции распространился по всей шахте.
О происшествии стало известно утром в четверг, 25 ноября. На предприятии в этот момент находилось около 285 человек, более 40 пострадали — отравились продуктами горения. На данный момент 43 человека находятся в больнице, по официальным данным, один рабочий погиб.
Шахта «Листвяжная» — угледобывающее предприятие, которое было образовано в 2003 году на базе шахты «Инская» в Беловском районе Кемеровской области.