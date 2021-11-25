Власти сообщили о погибшем при пожаре в шахте Кузбасса

Губернатор Цивилев: при пожаре на шахте в Кузбассе погиб один человек, 43 пострадали

При пожаре в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погиб один человек, 43 пострадали. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в Telegram-канале.

По его словам, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 41 человек — в состоянии легкой и средней тяжести. На место происшествия уже вылетел вертолет санавиции с бригадой врачей Центра медицины катастроф.

Власти также сообщили, что на месте пожара работают 11 отделений военизированной горноспасательной части, еще 7 направляются к шахте.

Губернатор Цивилев рассказал, что в момент задымления в шахте находились 285 человек, 236 уже эвакуированы. Спасательные работы продолжаются.

О возгорании в шахте «Листвяжная» стало известно утром в четверг, 25 ноября. По данным источника ТАСС, причиной пожара в шахте стало возгорание угольной пыли в вентиляционной шахте, после чего дым распространился по всей шахте, взрыва не последовало. Все пострадавшие отравились продуктами горения, они госпитализированы.