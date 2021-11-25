Стало известно местонахождение пропавших горняков при пожаре на шахте в Кузбассе

Спасателям стало известно местонахождение 49 горняков, которые пропали на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Спасатели выдвинулись на поиски, однако движению мешает сильное задымление на участке.

Ранее сообщалось о нескольких погибших в результате пожара на шахте. По информации «Интерфакс», из 48, по другим данным 49, пропавших в шахте человек — несколько погибших.

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев официально подтвердил смерть одного из горняков.

Пожар в шахте «Листвяжная» произошел утром в четверг, 25 ноября. По предварительной информации, причиной ЧП стало возгорание угольной пыли в вентиляционной шахте, после чего дым распространился, взрыва не последовало. Из шахты были эвакуированы 236 горняков из 285, спасательные работы в настоящее время продолжаются, уточнили в МЧС.