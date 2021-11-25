Путину доложат о ситуации на шахте «Листвяжная»

Пресс-секретарь Песков: Путину будут докладывать о ситуации на шахте «Листвяжная»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президенту России Владимиру Путину будут в течение дня докладывать о ситуации на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря, доклад уже представили врио главы МЧС России Александр Чуприян и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Президент поручил Чуприяну, а также руководителю Ростехнадзора вылететь в Кузбасс и организовать всю необходимую помощь пострадавшим. Глава МЧС и губернатор региона будут предоставлять информацию Путину в течение дня.

Путин также выразил надежду на спасение находящихся под землей шахтеров. Он заявил о необходимости приложить все возможные усилия для продолжения спасательной операции.

На данный момент сообщается, что в результате пожара в четверг, 25 ноября, на шахте погибли 11 человек.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за возгорания угольной пыли, взрыва не было. Пожар начался в вентиляционной шахте глубиной 250 метров, после чего дым по вентиляции распространился по всей шахте. В этот момент на ней находилось 285 человек.