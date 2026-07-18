Трое россиян пострадали во время поездки в Таиланд

В Таиланде трое россиян пострадали в аварии на гольф-каре

В Таиланде трое россиян получили травмы во время поездки на гольф-каре. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Группа из четырех российских туристов арендовала гольф-кар, чтобы посетить популярный буддийский храм. За рулем находилась одна из туристок. По данным Shot, по дороге она внезапно набрала большую скорость, и на одном из поворотов из машины выпала Диана из Уфы. Девушка упала на асфальт и получила перелом плеча.

Находившаяся за рулем россиянка сначала не заметила этого, а затем выпрыгнула из движущегося гольф-кара, чтобы помочь Диане. Машина продолжила движение и врезалась в дерево. При этом на пассажирских сиденьях находились Натали и ее знакомый Денис. Женщина получила многочисленные ушибы и ссадины, а у ее приятеля открылось кровотечение. Пострадавших доставили в больницу.

Из-за полученных травм Натали несколько дней не могла выйти на улицу, а Денису врачи диагностировали заражение крови. В итоге россиянам пришлось прервать отдых и вернуться на родину. Виновница аварии отделалась ссадиной на локте. Как пишет Shot, она отрицает свою вину в происшествии.

Ранее сообщалось, что российский турист впал в кому после тяжелой аварии во Вьетнаме. 50-летний россиянин упал с мотоцикла, пытаясь уйти от столкновения с велосипедистом.