Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:51, 18 июля 2026Путешествия

Трое россиян пострадали во время поездки в Таиланд

В Таиланде трое россиян пострадали в аварии на гольф-каре
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: bbearlyam / Shutterstock / Fotodom  

В Таиланде трое россиян получили травмы во время поездки на гольф-каре. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Группа из четырех российских туристов арендовала гольф-кар, чтобы посетить популярный буддийский храм. За рулем находилась одна из туристок. По данным Shot, по дороге она внезапно набрала большую скорость, и на одном из поворотов из машины выпала Диана из Уфы. Девушка упала на асфальт и получила перелом плеча.

Находившаяся за рулем россиянка сначала не заметила этого, а затем выпрыгнула из движущегося гольф-кара, чтобы помочь Диане. Машина продолжила движение и врезалась в дерево. При этом на пассажирских сиденьях находились Натали и ее знакомый Денис. Женщина получила многочисленные ушибы и ссадины, а у ее приятеля открылось кровотечение. Пострадавших доставили в больницу.

Материалы по теме:
Российские туристы привыкли экономить на страховке в путешествии. Почему это может привести к беде и как ее не допустить?
Российские туристы привыкли экономить на страховке в путешествии.Почему это может привести к беде и как ее не допустить?
28 января 2023
Россиянка выпила вино на популярном курорте, и ее мозг умер. Что известно об этом и других случаях отравления туристов?
Россиянка выпила вино на популярном курорте, и ее мозг умер. Что известно об этом и других случаях отравления туристов?
16 июня 2026

Из-за полученных травм Натали несколько дней не могла выйти на улицу, а Денису врачи диагностировали заражение крови. В итоге россиянам пришлось прервать отдых и вернуться на родину. Виновница аварии отделалась ссадиной на локте. Как пишет Shot, она отрицает свою вину в происшествии.

Ранее сообщалось, что российский турист впал в кому после тяжелой аварии во Вьетнаме. 50-летний россиянин упал с мотоцикла, пытаясь уйти от столкновения с велосипедистом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Глава Подмосковья заявил о десятках пострадавших после атаки ВСУ
    На Западе предупредили Германию об опасном шаге против России
    В массажных креслах в аэропорту Домодедово завелись клопы
    Трое россиян пострадали во время поездки в Таиланд
    Чемпиону мира в составе сборной Испании отказали во въезде в США
    В России отреагировали на удар Украины по складам маркетплеса
    Вооруженные силы России поразили украинские объекты ТЭК
    Россиянам перечислили самые переоцененные кроссоверы
    Раскрыто число сбитых за сутки украинских дронов
    Названо количество жертв атак ВСУ на российский регион за сутки
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok