Путину доложили о ситуации на шахте в Кузбассе после пожара

Песков: президент Путин получил доклады о ситуации на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и врио главы МЧС Александр Чуприян доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации на шахте «Листвяжная» в Кузбассе после пожара, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Он пояснил, что Путин поручил врио главы МЧС вылететь в Кемерово для организации спасательных работ на шахте «Листвяжная».

По словам Пескова, в течение дня глава государства будет получать доклады о ситуации в Кузбассе.

По последним данным, число погибших горняков выросло до 11.

О пожаре на шахте в Кемеровской области стало известно рано утром в четверг, 25 ноября. Предварительно, причиной стало возгорание угольной пыли — дым по вентиляции распространился на всю шахту. По словам губернатора Цивилева, спасатели обследовали 18 километров участков горных выработок из 40.