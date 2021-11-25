Власти подтвердили смерть шести горняков при пожаре на шахте в Кузбассе

В результате пожара в шахте «Листвяжная» Кемеровской области погибли шесть человек. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в Telegram-канале.

По его словам, из 43 пострадавших четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Ранее сообщалось о двух горняках, которые находятся в реанимации.

Цивилев подтвердил, что 285 горняков находились в шахте в момент возгорания, 237 из них эвакуированы. Внутри остаются 49 человек, их местонахождение устанавливается.

Власти предполагают, что оставшиеся горняки находятся в двух дальних штреках — связь с ними пока не установлена. Спасатели обследовали 18 километров участков горных выработок из 40.

По другим данным, в результате пожара погибли 11 человек, сообщил источник Ura.ru.

О возгорании в шахте Кемеровской области стало известно рано утром в четверг, 25 ноября. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание угольной пыли —дым по вентиляции распространился на всю шахту. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.