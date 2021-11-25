Число погибших при пожаре на шахте в Кузбассе увеличилось

Ura.ru: число погибших при пожаре в шахте «Листвяжная» в Кузбассе увеличилось до 11

Число погибших при пожаре в шахте «Листвяжная» Кемеровской области увеличилось до 11 человек. Об этом заявил источник, сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев официально подтвердил смерть одного горняка. Он добавил, что пострадали 43 россиянина, два из которых находятся в тяжелом состоянии.

Источник «Интерфакса» подтвердил, что среди 48 горняков, которые остаются в шахте, есть погибшие.

О возгорании в шахте «Листвяжная» стало известно утром в четверг, 25 ноября. По предварительным данным, причиной пожара в шахте стало возгорание угольной пыли в вентиляционной шахте, после чего дым распространился, взрыва не последовало. Из шахты эвакуированы 236 горняков из 285, спасательные работы продолжаются, сообщили в МЧС.