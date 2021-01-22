При обрушении шахты в российском городе погибли два человека

Два горняка погибли при обрушении горной породы на шахте имени С. Д. Тихова (входит в состав Промышленно-металлургического холдинга, ПМХ) в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. Об этом сообщил ТАСС оперативный дежурный регионального управления Ростехнадзора.

Обрушение произошло в результате выброса метана. На данный момент ведутся поиски еще одного шахтера, который, предположительно, находится под завалами.

«Шахта имени Тихова, диспетчер вызвал ВГСЧ (военизированная горноспасательная часть). [Произошел] внезапный выброс угля и газа в подготовительном забое. На аварийный объект выехали три отделения ВГСЧ. По прибытии на участок обнаружен один пострадавший без признаков жизни — горный мастер. Второго [погибшего] нашли. Итого двое погибших, один пока не найден», — рассказал собеседник агентства.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону, следственные органы СКР возбудили дело по факту обнаружения тел двух горняков, погибших при обрушении на шахте. Дело возбуждено по части 3 статьи 217 (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

На момент аварии под землей находились 44 человека, из которых 41 эвакуировался. Шахта имени Тихова в Ленинске- Кузнецком была запущена в эксплуатацию в 2017 году.

9 января около 200 горняков эвакуировали из шахты «Шерегешская» в Таштагольском районе Кузбасса из-за пожара.