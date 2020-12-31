Четыре человека погибли в результате взрыва на шахте в Казахстане

По меньшей мере четыре человека погибли в результате взрыва на шахте «Весенняя Аралчинская» в Актюбинской области Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации, передает РИА Новости.

По предварительным данным, происшествие произошло при проведении взрывных работ. Причина случившегося выясняется. В результате четыре человека погибли, еще один рабочий ранен.

Шахта расположена в 30 километрах от ближайшего поселка Коктау и принадлежит ТОО «Актюбинская медная компания». Она занимается медными и медно-цинковыми рудами.

В сентябре один шахтер погиб при обвале рудника «Бараневский» на Дальнем Востоке. До этого два человека погибли при обрушении шахты «Чертинская-Коксовая» в Кемеровской области.