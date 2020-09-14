В обрушившейся российской шахте погибли два человека

В результате обрушения горной породы в шахте в Кемеровской области погибло два человека. Об этом сообщает Life.

ЧП произошло на угольной шахте «Чертинская-Коксовая».

В момент происшествия под землей находились 95 человек. 87 работников эвакуировались, еще шестеро остались для поддержания жизнеобеспечения шахты.

В свою очередь, источник в экстренных службах региона рассказал РИА Новости, что подтверждена гибель одного человека, второй числится пропавшим без вести. На месте ЧП работают 31 спасатель и семь единиц техники.

15 августа сообщалось, что четыре горняка погибли при обрушении надземной галереи с ленточным конвейером для транспортировки угля на шахте в Коми. Предположительно, ЧП случилось из-за нарушения требований техники безопасности.