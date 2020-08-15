При обрушении конвейера на российской шахте погибли четыре горняка

Четыре горняка погибли при обрушении надземной галереи с ленточным конвейером для транспортировки угля на шахте в Коми. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

Происшествие случилось на шахте «Воргашорская».

По информации «Интерфакса», шахта «Воргашорская» принадлежит АО «Воркутауголь» — одному из крупнейших предприятий российской угольной промышленности.

РИА Новости со ссылкой на АО «Воркутауголь» сообщает, что обрушение на шахте предварительно произошло из-за нарушения требований техники безопасности.