В российской шахте произошло задымление

Задымление произошло в шахте «Воркутинская», которая находится в республике Коми. Об этом сообщает РИА Новости.

На данный момент все 242 рабочих из шахт «Воркутинская» и «Заполярная», которые имеют единую вентиляционную систему, эвакуированы. Как сообщили ТАСС в компании «Воркутауголь», информации о пострадавших на данный момент нет.

На место происшествия прибыли горные спасатели для установления причины задымления и ликвидации его очага на глубине 620 метров.

6 марта на шахте «Воркутинская» из-за выброса метана погибли два человека. На момент происшествия в шахте находились 106 человек.

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