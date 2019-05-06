Российские шахтеры сорвались с 40-метровой высоты и погибли

Два шахтера сорвались с 40-метровой высоты и погибли в шахте в Окинском районе Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Следственного управления Следственного комитета России.

По предварительной информации, 2 мая два проходчика 30 и 35 лет заступили на ночную смену. Ближе к полуночи коллеги заметили их отсутствие и пошли на поиски. В итоге их тела нашли в восходящем канале высотой в 40 метров.

Отмечается, что у погибших был многолетний стаж работы по специальности. По одной из версий, они упали из-за неправильно закрытого люка. Следователи изучают документацию по технике безопасности на предприятии и проводят опросы работников и горных мастеров.

В начале февраля в Кузбассе при падении КамАЗа с 10-метровой высоты шесть человек погибли и 16 пострадали. ДТП произошло в 100 километрах от Междуреченска возле угольного распада.

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