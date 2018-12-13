В Кузбассе эвакуировали 118 шахтеров

Из шахты в Кемеровской области, где произошло возгорание ленточного конвейера, спасатели вывели всех 118 горняков. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

По информации ведомства, на месте продолжают работать подразделения горноспасателей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на департамент угольной промышленности администрации Кемеровской области, работа шахты приостановлена. Источник агентства сообщил, что инцидент произошел на шахте «Ерунаковская-8», которая находится под управлением «Распадской угольной компании».

Ранее в декабре 2017 года сообщалось, что спасатели вызволили горняков из обвалившейся шахты «Есаульская» в Кемеровской области. Для вызволения шахтеров привлекалось более 90 человек и 15 единиц техники. На момент обрушения породы в забое находились 100 человек. 97 горняков сумели самостоятельно выбраться на поверхность.

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