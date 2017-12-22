Спасатели вызволили горняков из обвалившейся шахты в Кузбассе

Операция по спасению горняков из обвалившейся шахты «Есаульская» в Кемеровской области завершилась успешно. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Уточняется, что спасатели уже эвакуировали шахтеров из зоны обрушения, в настоящее время ими занимаются врачи. Состояние горняков оценивают как стабильное.

Для вызволения шахтеров привлекалось более 90 человек и 15 единиц техники.

Обвал в вентиляционном штреке шахты «Есаульская» произошел 20 декабря. Авария случилась на глубине 300 метров. На момент обрушения породы в забое находились 100 человек. 97 горняков сумели самостоятельно выбраться на поверхность

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