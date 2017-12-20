К спасению горняков на обвалившейся шахте в Кузбассе привлечено более 90 человек

В спасательной операции по вызволению горняков из обрушившейся шахты «Есаульская» в Новокузнецком районе Кемеровской области участвуют более 90 человек. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

«Для ликвидации последствий обрушения горноспасателями осуществляется проходка спасательной выработки малого диаметра через целик угля. Всего задействовано более 90 человек и 15 единиц техники», - отметили в ведомстве.

По уточненным данным, на момент обрушения породы в забое находились 100 человек. 97 горняков сумели самостоятельно выбраться на поверхность. С отрезанными от выхода шахтерами поддерживается связь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Обвал в вентиляционном штреке шахты «Есаульская» произошел ранее 20 декабря. Авария случилась на глубине 300 метров.

4 августа шахту на дне алмазного рудника «Мир» в Якутии затопило грунтовыми водами. ЧП произошло в момент пересменки. 142 из 151 человека удалось оперативно эвакуировать. Еще одного спасли на следующий день. Восемь рабочих остались под землей. 26 августа спасательные работы были свернуты.

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