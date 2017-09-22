Более 200 горняков начали эвакуировать из шахты в Коми из-за задымления

На шахте «Заполярная-2» в Воркуте произошло задымление. В момент ЧП под землей находились 263 человека. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщает пресс-служба МЧС по Республике Коми.

«В 11:45 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о задымлении в рельсовом штреке на шахте "Заполярная-2" (...), на отметке -780 метров», — говорится в сообщении.

Эвакуацию рабочей смены в составе 177 горняков начали пять отделений горноспасателей, сообщил источник РИА Новости. Он отметил, что «системы вентиляции и энергоснабжения работают в штатном режиме».

«Заполярная-2» принадлежит крупнейшей угледобывающей компании России «Воркутауголь», в состав которой входит еще четыре шахты на территории Печорского угольного бассейна.

4 августа на алмазном руднике компании «Алроса» в городе Мирный в Якутии произошел прорыв воды. Эвакуировать успели 142 горняков, еще один позже выбрался самостоятельно. Восемь человек были признаны погибшими. Предположительно их тела поднимут не ранее, чем через год.