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«Алроса» рассказала подробности эвакуации горняков с рудника «Мир» в Якутии

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Большинство горняков оперативно выбрались на поверхность рудника «Мир» в Якутии благодаря комплексу аварийного оповещения и селективного вызова (СУБР), который подал сигнал опасности до того, как в выработки хлынула вода. Об этом сообщает компания-владелец шахты «Алроса».

4 августа на руднике произошел прорыв воды. В первые часы после инцидента были эвакуированы 142 рабочих из 151. На следующий день удалось вызволить еще одного шахтера Алишера Мирзаева, застрявшего на глубине 410 метров.

Судьба еще восьми горняков неизвестна. В настоящее время на работу вышли группы спасателей по 60 человек. Всего в поисковых работах принимают участие более 330 человек и свыше 30 единиц техники. Они прорабатывают новые пути прохода к сигнальным скважинам. В их планах — добраться до горизонта минус 450 метров.

Днем в пятницу, 4 августа, шахту в городе Мирный затопило 270 тысячами кубометров грунтовых вод. Предполагаемой причиной мог быть технологический сбой в резервуаре хранения воды. В населенном пункте введен режим чрезвычайной ситуации.

На рудник «Мир» приходится около 11 процентов годовой добычи компании. Ориентир по производству на 2017 год составляет около 39 миллионов карат.

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