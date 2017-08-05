Пленники воды

Шахту в якутском руднике «Мир» алмазодобывающей компании «Алроса» залило грунтовыми водами днем в пятницу, 4 августа. В тот момент, под землей находился 151 человек и 142 из них были эвакуированы в первые же часы. Утром в субботу спасатели подняли на поверхность одного из девяти горняков, которым не удалось выбраться вместе со всеми. Еще восемь человек остаются внизу, и с ночи сигналов от них не поступало. Их продолжают искать. «Лента.ру» попробовала разобраться в ситуации.

Мутный поток

Алмазный рудник «Мир» с высоты похож на огромный кратер. Добыча раньше здесь велась открытым способом, а с 2009 года — в подземной шахте под карьером. С тех пор на предприятии произошло шесть аварий, унесших жизни двоих рабочих.

В компании «Алроса», владеющей рудником, уверяют, что в шахте проводились регулярные проверки оборудования, а работы никогда не выходили за рамки проектных решений. Однако нынешнее ЧП уже не первое за неделю: 29 июля в шахте от обрушения породы пострадал горняк, его засыпало в погрузочной машине в штрек-ленте.

По версии администрации предприятия, нынешнее чп произошло из-за неконтролируемого водопритока из открытого карьера. Насос залило грунтовыми водами, и он вышел из строя.

В результате в пятницу, 4 августа, примерно в 16:30 по местному времени (10:30 мск) в шахту хлынул мутный грязевой поток. Всего около 250 тысяч кубометров воды.

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Шахта затоплена не полностью, сохранились участки, где могли бы укрыться люди. Электрическое освещение, разумеется, отключилось. Система вентиляции работает штатно. Однако главный риск - переохлаждение. Долго время провести в ледяной воде человеческий организм не в состоянии.

В Мирный прибыли горноспасатели и подземные водолазы. Более 100 человек работают внизу, техники подумывают способы откачки воды.

Сигналы из глубины

Оставшимся под землей горнякам ночью удалось передать спасателям сигнал. Предполагалось, что они находятся немного выше горизонта 210 метров. Однако там их разыскать не удалось. К утру спасатели спустились ниже и получили еще один сигнал, но уже с другой глубины — с горизонта 410. Там они обнаружили 36-летнего стволового Алишер Мирзаева. Оказав первую помощь, его подняли на поверхность.

На выходе Мирзаева и его спасителей встретили аплодисментами. Шахтера госпитализировали в реанимацию с ушибом легкого. В больнице, кроме него, находятся еще двое горняков, пострадавших из-за затопления шахты. Их состояние оценивается, как не тяжелое.

Фото: Михаил Почуев / ТАСС Карьер "Мир"

«У него сильное переохлаждение, но жизнь его вне опасности», — заявил глава Якутии Егор Борисов.

Ранее он рассказал, что среди остающихся в шахте — четверо подрядчиков из Белгорода. Остальные — местные жители из Мирного. Глава республики поручил установить контакт с их родственниками, оказать им необходимую помощь, в том числе с транспортировкой к месту ЧП.

По словам Егора Борисова, надежда найти людей есть.

«По информации служб, которые находятся непосредственно внутри шахты, получается довольно противоречивая картина: некоторая часть рудника подтоплена, а определенная часть пока не затоплена водой. Поэтому есть надежда, и активно ведется поиск людей. Рано опускать руки, спасательная операция продолжается», — сказал он.

Однако доклад командира якутского отряда горноспасателей Сергея Шредера о проведенных работах к утру субботы звучит не столь оптимистично. «Все выработки, которые не затоплены, мы обследовали — около 7 тысяч метров, — цитирует Шредера ТАСС. — Остальные выработки затоплены, пройти к ним невозможно. На данный момент составлен оперативный план, который включает в себя проведение дальнейших аварийно-спасательных работ с привлечением опытных работников рудников и техники».

Доследственная проверка

На шахте работают также сотрудники Следственного комитета России. Они ищут признаки уголовно наказуемого нарушения правил безопасности при проведении горных работ (статья 216 УК РФ). На место ЧП также вылетел глава Ростехнадзора Алексей Алешин.

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

В поселке Мирном на время спасательных работ официально введен режим чрезвычайной ситуации. Глава Мирнинского Горно-обогатительного комбината временно отстранен от должности.

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