Поднятого из подтопленного рудника «Мир» шахтера госпитализировали

Шахтер, который был заблокирован в подтопленном руднике «Мир» в якутском городе Мирный и самостоятельно вышел на связь, поднят на поверхность. Об этом сообщает в субботу, 5 августа, пресс-служба МЧС России.

Алишер Мирзаев находился на 410-м горизонте шахты. «Спасатели на месте оказали пострадавшему первую помощь. Затем он был поднят на поверхность и госпитализирован в мирнинскую городскую больницу», — отметили в ведомстве.

Он стал 143-м спасенным с подтопленного рудника. Судьба еще восьми горняков неизвестна. В МЧС также рассказали, что спасатели обследовали почти семь тысяч метров незатопленных выработок.

Пресс-служба компании «Алроса» сообщила, что состояние Мирзаева тяжелое за счет общего переохлаждения, но стабильное. «Ушиб легкого. Больной в реанимации. Его жизни на данный момент ничего не угрожает», — отмечается в сообщении.

Глава республики Саха (Якутия) Егор Борисов рассказал, что поисково-спасательные работы ведутся в круглосуточном режиме. «Некоторая часть рудника подтоплена, а определенная часть пока не затоплена водой. Поэтому есть надежда, и активно ведется поиск людей», — добавил он.

Ранее Мирзаев вышел на связь со спасателями и рассказал им о своем местоположении.

Днем в пятницу, 4 августа, принадлежащую компании «Алроса» шахту затопило 270 тысячами кубометров грунтовых вод. Предполагаемой причиной затопления якутского рудника мог быть технологический сбой в резервуаре хранения воды.