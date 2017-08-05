Спасатели определили вероятное местонахождение горняков в затопленной шахте

Спасатели определили места вероятного местонахождения горняков на аварийной шахте в городе Мирный в Якутии. Об этом в субботу, 5 августа, сообщается на сайте МЧС.

В ведомстве заявили, что работы по поиску девяти пропавших на алмазном руднике «Мир» горняков идут посменно в круглосуточном режиме. Там, где работа техники будет невозможна, спасатели будут действовать вручную.

На данный момент обследованы все незатопленные выработки рудника. Командир военизированного горноспасательного отряда Сергей Шредер сообщил журналистам, что людей на этих участках не обнаружено, передает ТАСС. Остальные выработки затоплены, пройти к ним невозможно из-за горных пород, ила и другого мусора.

Ранее сообщалось, что спасатели получают сигналы от застрявших под землей шахтеров. В поисково-спасательной операции задействованы 280 человек, в том числе восемь водолазов, и 34 единицы техники.

Днем в пятницу, 4 августа, принадлежащую компании «Алроса» шахту затопило 270 тысячами кубометров грунтовых вод. На поверхность были подняты 142 горняка, судьба девятерых остается неизвестной. Предполагаемой причиной затопления якутского рудника мог быть технологический сбой в резервуаре хранения воды.