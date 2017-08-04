Спасатели получили сигналы от застрявших в затопленном руднике шахтеров

Спасатели получают сигналы от шахтеров, застрявших на алмазном руднике «Мир» в якутском городе Мирный из-за затопления, но пока не могут добраться до них. Об этом сообщил агентству ТАСС глава республики Егор Борисов.

По его словам, действия инженеров и спасателей были абсолютно правильными, благодаря чему на поверхность удалось поднять 142 человека из 151, несмотря на неполадки с электричеством. «Здесь никаких претензий нет», — подчеркнул Борисов. Он добавил, что правительство Якутии и компания-владелец шахты «Алроса» окажут поддержку и помощь при любой ситуации, но «поиски продолжаются, мы надеемся и до последнего будем надеяться на благополучный исход».

До настоящего времени спасатели обследовали более двух километров шахты. Судьба девяти человек по-прежнему остается неизвестной. В поисково-спасательной операции задействованы около 200 человек, в том числе семь водолазов, и почти 20 единиц техники. В МЧС рассказали Интерфаксу, что уровень воды в затопленной шахте не поднимается.

Днем в пятницу, 4 августа, шахту затопило 270 тысячами кубометрами грунтовых вод. Предполагаемой причиной затопления якутского рудника мог быть технологический сбой в резервуаре хранения воды. Глава МЧС Владимир Пучков ввел в городе режим ЧС из-за аварии на шахте.