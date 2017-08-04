Спасатели заявили об отсутствии связи с 17 горняками подтопленной якутской шахты

Судьба 17 рабочих алмазной шахты «Мир» в Якутии, в которой произошел прорыв воды, остается неизвестной. Об этом в пятницу, 4 августа, ТАСС заявили в пресс-службе МЧС России.

«Связь установлена со всеми горнорабочими, за исключением 17 человек», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что из шахты были эвакуированы 148 горняков. В то же время, по информации «Интерфакс», на данный момент на поверхность вышли 102 человека, еще 33 находятся в процессе подъема.

Как заявили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Республике Саха (Якутия), инициирована проверка обстоятельств аварии по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ»).

Ранее сообщалось, что в 16:30 (10:30 мск) в горизонте 210 метров рудника, принадлежащего компании «Алроса», произошло подтопление насосной станции ВКС-2. Из-за этого в шахту попало около 200 тысяч кубометров грунтовых вод. Позднее уточнялось, что в руднике оказалось до 270 тысяч кубометров.

«Алроса» — компания, занимающаяся добычей алмазов. На долю этого холдинга приходится около четверти этого рынка в мировом масштабе.